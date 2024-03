Studio Battaglia 2 torna oggi su Rai 1: trama, cast e anticipazioni della fiction con Barbora Bobulova e Lunetta Savino

Debutta stasera in tv, 19 marzo, su Rai 1 la seconda stagione di “Studio Battaglia” con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Tre serate, con due episodi ciascuno, per continuare a raccontare le vicende dello studio legale della famiglia Battaglia e dello studio Zander & Associati. La serie è scritta da Lisa Nur Sultan e tratta dall’originale inglese “The Split”. L'appuntamento è su Rai 1 alle 21:30 su Rai 1, stasera (19 marzo), martedì 26 marzo e martedì 2 aprile.

Trama

La serie segue le vicende della famiglia Battaglia, proprietaria di un importantissimo studio legale di Milano.

Ognuno degli episodi sviluppa un caso legale, affidato allo Studio Zander Battaglia, trattando alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia: dal divorzio breve al diritto all'oblio, le adozioni, relazioni tossiche e difesa della privacy. Nella nuova stagione, le sorelle Anna e Nina, insieme alla madre Marina, tornano a lavorare in quello che a seguito della fusione è diventato lo Studio Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause, ma per Zander liberarsi di lei si rivela più arduo del previsto. Per Anna, invece, innamorata di Massimo già dalla fine della prima stagione, giunge il momento di fare una scelta: seguire il cuore o la famiglia. Tre avvocate divorziste, ma le donne Battaglia sono quattro e Viola, la sorella minore, neo-sposa, è alle prese con una vita completamente diversa da quella della sua famiglia.

Il cast

I componenti principali del cast della serie sono:

Barbara Bobulova interpreta Anna Battaglia in Casorati, la maggiore delle sorelle Battaglia, moglie di Alberto e madre di Daria e Giacomo. Da poco ha lasciato lo studio di famiglia per andare a lavorare dal rivale Zander.

Lunetta Savino interpreta Marina Di Marco in Battaglia, la madre di Anna, Nina e Viola che ha cresciuto da sola portando avanti lo studio legale.

Miriam Dalmazio interpreta Nina Battaglia, la sorella di mezzo che lavora con la madre Marina.

Giorgio Marchesi interpreta Massimo Munari, l’avvocato di punta dello Studio Zander e vecchio compagno di università di Anna.

Marina Occhionero interpreta Viola Battaglia, la più giovane delle sorelle, spensierata e in procinto di sposarsi.

Massimo Ghini interpreta Giorgio Battaglia, l’ex marito di Marina e padre delle ragazze che dopo venticinque anni torna dalla Costa Azzurra dove era scappato con Fanny, la ragazza alla pari.

Le anticipazioni di questa sera (19 marzo)

Nina nasconde un segreto che rischia di farle mettere in discussione tutto e l'unico con cui sente di potersi confidare è Giorgio, al quale fa visita nella clinica dove è stato ricoverato dopo l'infarto.