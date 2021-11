Stasera in tv, «Che fine ha fatto Baby Jane?»: Anticipazioni sul nuovo programma di Franca Leosini

Previsto per stasera il debutto su Rai Tre il nuovo programma di Franca Leosini: «Che fine ha fatto Baby Jane?». Il titolo del nuovo ciclo di appuntamenti condotto da Leosini è omonimo di una pellicola del 1962, diretta da Robert Aldrich. Bette Davis e Joan Crawford sono le attrici al centro del film thiller/horror.

APPROFONDIMENTI NELLA CASA Gf, Lulù e l'alito: il gesto prima di andare da Manuel TELEVISIONE Orietta Berti e Iva Zanicchi insieme in tv TELEVISIONE X Factor, è tempo di cover: stasera il primo eliminato DAL 3 DICEMBRE La Casa di Carta 5. Svelato il trailer finale

Nel nuovo programma della conduttrice, invece, si tornerà ad accendere i riflettori sulle vicende criminali trattate anche in «Storie maledette». Dove sono oggi i protagonisti di quelle storie? Cosa fanno? La padrona di casa risponderà attraverso le testimonianze a queste e a molte altre domande.

Ecco le anticipazioni sulla prima puntata Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Chi l'ha visto, Sciarelli non la potrà più fare in diretta: 'non lo posso fare altrimenti vengo ripresa'. La decisione della RAI