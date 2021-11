X Factor, è tempo di cover: stasera il primo eliminato

X-Factor 2021, è tempo di "eliminazioni". Dopo la prima puntata, sapremo chi sarà il primo artista a dover lasciare questa edizione di X Factor. Ognuno di loro, infatti, si esibirà con una cover e i voti espressi nella scorsa serata verranno sommati a quelli della prossima puntata per decretare l'eliminato. Ospite del secondo Live è Chiello, artista musicalmente impossibile da definire che ha iniziato il suo percorso con il visionario gruppo di culto FSK Satellite. Chiello al suo album di debutto solista: Oceano Paradiso - dove regala scorci inediti - ha già ottenuto in poche settimane oltre 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali con il singolo 'Quanto Ti Vorreì mentre l'album 'Oceano Paradisò è già oltre i 30M di stream. Con una scrittura che evoca immagini e sensazioni per analogia, tra metafore minimali e concrete e uno stile unico e versatile, Chiello riesce a farsi strada tra le tematiche più diverse. La sincerità è il tratto comune a tutte le undici tracce della sua produzione, segnata da una voce a volte sussurrata a volte graffiante: Chiello si mostra per quello che è, con tutti i suoi difetti e le sue vulnerabilità.

