La Casa di Carta 5. Svelato il trailer finale della serie cult di Netflix: l'errore del Professore

Ci siamo davvero. L'attesa è quasi finita, così come la fine per i personaggi della serie cult, La Casa di carta 5 è finita. Netflix ha svelato il trailer dei cinque episodi che concluderanno la celebre serie tv spagnola, disponibili dal prossimo 3 dicembre.

Manca un mese alla fine della rapina. Solamente 30 giorni prima che il mondo scopra il destino del Professore (Álvaro Morte) e della sua banda. Con quest'ultimo trailer, Netflix anticipa il finale della rapina più famosa nel pianeta dello streaming.

Tokyo, interpretata da Ursula Corberó è morta, ma il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l'ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l'oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l'errore più grande della sua vita, infatti nel nuovo teaser de La Casa di Carta 5, la mente di tutto è uscito dalla sua comfort zone, dopo essere stato colpito duramente dopo la perdita del membro più valoroso della sua banda.