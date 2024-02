Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (20 febbraio): continuano i problemi per Diego e Ida

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 20 febbraio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Milly Carlucci conduttrice a Sanremo 2025? Paolo Belli: «È la donna giusta al momento giusto»

Le anticipazioni

Spaventata da quello che potrebbero fare i Ferri, Ida non ha accettato la proposta di Diego di stare insieme.

La ragazza ha troppa paura che i due possano scoprire tutto, mettendola in pericolo. Per questo motivo cercherà di tenere la sua relazione segreta, provocando non pochi dispiaceri al Giordano. Riuscirà la donna a far capire al suo giovane innamorato le sue buone intenzioni?

Grande Fratello, le pagelle: Garibaldi rientro choc (4), Mirko e Perla timidoni (3), Maddaloni “the fox” (6), Mughini da standing ovation (9), Falsone quanta verità (8)

Nel frattempo, le difficoltà che Rosa e Clara hanno dovuto affrontare in questo periodo hanno finito per mettere le due ragazze una contro l’altra, facendo vacillare la loro amicizia. Riusciranno a trovare un nuovo equilibrio? Intanto, una nuova lite metterà a repentaglio il rapporto tra Mariella e Guido. L’Altieri sarà furiosa più che mai con suo marito Guido, dopo aver scoperto che il Del Bue non le ha detto tutta la verità sul viaggio in Spagna e sarà pronta a prendersi la sua rivincita.