Stasera in tv, oggi martedì 30 novembre su Canale 5 «Il richiamo della foresta»: curiosità e trama del film con Harrison Ford

Stasera in tv, martedì 30 novembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Il richiamo della foresta» del 2020. Quarto lungometraggio diretto dal regista e doppiatore statunitense Chris Sanders. Tra i protagonisti Karen Gillan, Harrison Ford e Omar Sy.

Il film è la quinta trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo scritto da Jack London.

La trama

Buck è un cane dal cuore d'oro, che vive una vita tranquilla nella sua casa in California. Tutto cambia quando viene strappato alla sua vita domestica per essere portato nello Yukon canadese, dove è in pieno atto la celebre Corsa all'oro degli anni 1890. Buck è scaraventato nella natura selvaggia ed è proprio in queste difficili circostanze che intraprenderà uno straordinario viaggio di formazione, che lo porta a diventare padrone di se stesso. Da animale domestico, passa ad essere recluta di una squadra di cani da slitta per poi diventarne il leader. Come spiega il regista, il richiamo della foresta si basa su un personaggio costretto ad affrontare eventi inaspettati.

Le sfide inaspettate possono distruggerti o fortificarti, e questo è proprio quello che accade a Buck. Invece di farsi sconfiggere da questi imprevisti, Buck va avanti e alla fine trova un posto a cui appartiene. Buck non si limita soltanto a sopravvivere: riesce ad avere la meglio, mantenendo comunque intatto il suo carattere gentile.

Curiosità

Il film doveva inizialmente essere distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 25 dicembre 2019, ma la sua uscita fu poi spostata al 21 febbraio 2020 a seguito dell'uscita quasi contemporanea di «Star Wars: L'ascesa di Skywalker». In Italia il film è stato distribuito a partire dal 20 febbraio.

