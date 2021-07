Stasera in tv su Rai 3 "I segreti di Osage County": film drammatico con Meryl Streep e Julia Roberts

Domenica 11 Luglio 2021, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 12:14

Stasera in tv su Rai3 in prima serata alle 21:20, andrà in onda il film drammatico “I segreti di Osage County” di John Wells con Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan Mc Gregor e Benedict Cumberbatch.

Il film, prodotto da George Clooney, è basato sulla pièce teatrale vincitrice del premio Pulitzer Agosto.

Trama



La storia è quella di tre sorelle cresciute nelle pianure dell’Oklahoma da un padre poeta e una madre psicotica. Quando la famiglia si riunisce vengono a galla vecchi segreti inconfessati.

Candidato a 2 premi Oscar nel 2014 ha nel cast anche Margo Martindale, Juliette Lewis e Chris Coope.