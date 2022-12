Stasera in tv, Padri e Figlie su Rai 3: cast, trama e curiosità. Tutto sul fim successo di Muccino con Russell Crowe

Jake Davis (Russell Crowe) è un romanziere di successo di New York rimasto vedovo a causa di un incidente stradale. Si ritrova così, da solo, a crescere la figlia di cinque anni, Katie, tra sensi di colpa mai sopiti e le pressioni del mondo. La perdita diventa pesante da sopportare per entrambi, tanto che il protagonista comincia a soffrire di disturbi mentali e si vede costretto a separarsi dalla bambina (Katie) e a lasciarla in custodia agli zii. Lei cresce e diventa donna, studia e si laurea in psicologia. Da anni lontana dal padre, combatte ancora i demoni della sua infanzia tormentata e l’incapacità di abbandonarsi ad una storia d’amore. Stasera in tv su Rai 3 alle 21.20 c'è Padri e Figlie il film di grande successo di Gabriele Mucciono.

Fathers and Daughters, il titolo originale del film drammatico, è il terzo romanzo americano di Gabriele Muccino del 2015. Insieme a Russell Crowe nella pellicola troviamo anche Amanda Seyfried, Aaron Paul, Ryan Eggold, Quvenzhané Wallis, Diane Kruger, Jane Fonda, Janet McTeer, Haley Bennett, Octavia Spencer, Bruce Greenwood.

Questo è un film in cui si vede il salto di qualità del regista. nell'ultima scena Muccino abbandona il primo piano con un campo lungo scelto per chiudere al meglio il cerchio emotivo della storia. Rimane il registro melodrammatico, ma stavolta Muccino contiene le emozioni, non le fa strasbordare. In Padri e figlie c'è tutto Muccino: la corsa della ragazza che insegue il suo sogno, l'ansimare dei personaggi in difficoltà, lo strazio genitoriale nel promettere ai propri figli ciò che non si è certi di poter mantenere, i sentimenti viscerali e fagocitanti secondo i quali una persona dev'essere "mia e di nessun altro".