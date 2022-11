Giale De Donà, nuovi retroscena scottanti con Flavio Briatore: «Altro che un solo week-end, ci sono stati altri incontri»

Si era parlato di un solo week end, ma lo cose sarebbero andate diversamente. Torna al centro del gossip una delle piu' chiacchierate concorrenti di questa edizione del Gf Vip: Giaele De Donà. L'influencer ha fatto molto parlare di sè quando nel loft di Cinecittà ha sviscerato di come vive il rapporto in modo unconventional con il marito Bradford Beck. Sei mesi l’anno Giaele vive con il marito in America e sei mesi senza di lui. E si è inteso che entrambi vivono liberamente il loro matrimonio.

GF Vip, Giaele tradita dal marito con la sua miglior amica? «Non ci credo». E su Flavio Briatore: «​Sono quella delle foto di Forte dei Marmi»

Briatore e Giaele, «altro che un solo week-end»

Tra le persone con cui la Donà pare abbia avuti a che fare, nei mesi di "libertà" pare essere Flavio Briatore. Le foto li mostrano insieme nel locale di Briatore in Sardegna. L’imprenditore piemontese però ha prontamente smentito dichiarando che lui fa foto con tutti e che di Giaele non si ricordava proprio. sarà vero? Oggi arriva Chi con la sua rubrica “Chicche di Gossip” a riaccendere il caso.

«Altro che un solo week-end in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo. Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte».

Totti e Noemi, la prima vacanza “pubblica”: a Montecarlo nello stesso hotel in cui Ilary festeggiò il compleanno, poi la cena da Briatore

Il rapporto con Taylor Mega

Si può parlare solo di un presunto flirt, per ora, ma quello che è certo è che la De Donà non ha mai fatto mistero di avere un orientamento aperto sia verso donne che uomini, dichiarando di essere stata anche con donne diverse volte. E la scorsa estate a Capri durante una vacanza, pare la passione sia scoppiata con Taylor Mega. Non è stata precisata l'entità della liason ma a confermare questo racconto è stata proprio la Mega che ha fatto una sorpresa “all’amica speciale" qualche puntata fa al Gf Vip.