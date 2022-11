Bernardini De Pace senza freni a Belve: «Totti chi? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Muccino? L'ho già querelato»

Mercoledì 16 Novembre 2022, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 16:04

È una Annamaria Bernardini De Pace senza freni quella che stasera si presenta a Belve. «Ma Totti chi?». Questa la prima risposta a Francesca Fagnani sul suo ex cliente Francesco Totti dell'avvocato dei vip. «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere» aggiunge, rifiutandosi di commentare il divorzio piu' chiacchierato della storia quello tra l'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi. Ormai la Bernardini De Pace ne è uscita fuori, pare per mancati accordi proprio con il Pupone.

Bernardini De Pace sarà ospite stasera di Belve, il programma in onda su RaiDue ogni martedì e mercoledì ideato e condotto dalla stessa Fagnani. L'avvocatessa risponde a tono anche sul regista Gabriele Muccino (di cui la Bernardini De Pace è stata la difensore della moglie) che l'ha definita come colei che "Schiaccia la vita delle persone": «Ha detto che ho fatto otto denunce penali. Ha perso tutto, è normale, l’ho già querelato».

E ne ha anche per Selvaggia Lucarelli: «Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell'affrontare le donne. Con le donne non è coraggiosa. Non l'ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna».

Bernardini risponde anche alle domande sulle molestie che ha subito da bambina: «Trovo che oggi le donne siano esagerate, se una ti dà una pacca, ti tocca per sbaglio, fanno le vittime, le scene, se ti toccano il sedere quasi per apprezzarti, fanno una scena. Io sono stata male». E alla Fagnani che ribatte con «Se ti toccano per apprezzarti ci deve essere reciprocità», l'avvocatessa risponde: «Ma se ancora non l'hai apprezzata come si fa ad essere reciprocità?». Ma la Fagnani la incalza: «Non è che uno si conosce con una mano sul sedere, la molestia è la molestia, l'avance gradita è l'avance gradita».