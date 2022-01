Stasera in tv, oggi mercoledì 12 gennaio su Rai 1 «Sei mai stata sulla luna?»: curiosità e trama del film diretto da Paolo Genovese, con Sergio Rubini e Sabrina Impacciatore

Stasera in tv, mercoledì 12 gennaio, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Sei mai stata sulla luna?» del 2015. Film commedia e sentimentale diretto da Paolo Genovese, con Sergio Rubini e Sabrina Impacciatore.

Trama

Il film è la storia di Guia, 30enne che lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. La sua vita cambia quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia. Conoscerà Renzo, un affascinante contadino del posto e capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore. Guia non sa nulla di quella terra, né come si vive in quelle zone visto che è abituata a vivere nel lusso. Ma sarà proprio il suo rapporto con Renzo a farle cambiare idea. Che cosa deciderà? Tornerà alla vita a cui è tanto legata, tra sfilate e cene galanti, oppure quella che ha trovato in Puglia?

Curiosità

L’attrice Anna Rezan ha volato in Italia fin da New York per partecipare alle riprese e infatti gode di un cameo a lei dedicato in cui interpreta il ruolo di una supermodella americana.