Sanremo 2022, Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus: «Certe notizie è meglio riceverle da seduti»

Sabrina Ferilli ha commentato a caldo l'annuncio della sua partecipazione alla 72ma edizione del festival di Sanremo 2022 come co conduttrice al fianco di Amadeus. L'attrice romana sarà infatti la protagonista femminile dell'ultima serata della kermesse, quella di sabato 5 febbraio. «Certe notizie è meglio riceverle da seduti. Buona serata a tutti! Grazie Giovanna e Amadeus. Ci vediamo il 5 febbraio!», ha scritto su Instagram.

APPROFONDIMENTI FOTO Sanremo 2022, le conduttrici sono Ornella Muti, Sabrina Ferilli,... IL FESTIVAL Sanremo 2022, ecco le 5 conduttrici: Ornella Muti, Sabrina...

Sanremo 2022, ecco le 5 conduttrici: Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta, Drusilla Foer e Lorena Cesarini

Per la Ferilli è un ritorno sul palco che l'ha già vista nel ruolo di co-conduttrice nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza e di ospite speciale nell'edizione del 2002. Dopo tanti successi in tv, teatro e cinema, sei Nastri d'argento, un Globo d'oro e sei Ciak d'oro, l'attrice romana, tra i protagonisti della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, si riaffaccia sugli schermi Rai dopo le esperienze in giuria ad Amici e a Tu sì que vales dove l'ha voluta l'amica Maria De Filippi