Stasera in tv, oggi martedì 19 aprile su Rai Movie «Under the skin»: curiosità e trama del film con Scarlett Johansson

Stasera in tv, martedì 19 aprile, andrà in onda su Rai Movie alle 21:20 il film «Under the skin», del 2013. Il film di Jonathan Glazer è tratto dall'omonimo romanzo di Michel Faber e si ispira molto a Kubrikck e Lynch. Nel cast un'imperdibile Scarlett Johansson.

Trama

Un essere alieno si impadronisce del corpo Isserly, una donna avvenente che seduce uomini, li conduce in ambienti onirici, nei quali vengono poi intrappolati in una sostanza scura. La ragazza sembra non provare alcun tipo di compassione nei confronti delle sue vittime, ma qualcosa cambia quando incontra un giovane inesperto affetto da neurofibromatosi: infatti l'aliena lo porta nel solito inquientante luogo, ma poi lo aiuta a scappare.

Curiosità

Con due nomination ai BAFTA, una alle migliori musiche di Mica Levi, Under the Skin (2013) è più famoso per aver ospitato il primo nudo integrale di Scarlett Johansson, comunque sostenitrice sin dalla sua concezione del lungometraggio.