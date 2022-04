Stasera in tv, oggi martedì 19 aprile su Rai 2 «Piacere, sono un po' incinta»: curiosità e trama del film con Jennifer Lopez

Stasera in tv martedì 19 aprile, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «Piacere sono un po' incinta», commedia romantica del 2010 diretta da Alan Poul. Protagonista feminile è Jennifer Lopez, mentre Alex O’Loughlin interpreta l’affascinante Stan. Nel cast recitano anche Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Melissa McCarthy, Jennifer Elise Cox, Adam Rose, Tom Bosley.

Trama

Jennifer Lopez è Zoe, una donna che stanca delle delusioni amorose, decide di realizzare da sola uno dei suoi sogni: quello di diventare madre. Dopo anni di ricerca del principe azzurro decide di prendere un appuntamento per l’inseminazione artificiale. Ma proprio in quel giorno incontra Stan (Alex O’Loughlin), che potrebbe rivelarsi la persona giusta. Inizia così una storia in cui inizialmente Zoe cerca di nascondere i segni della gravidanza e poi è costretta a confessare. Ma il vero test arriva quando entrambi realizzano di non conoscersi affatto, se non durante le tempeste ormonali e i preparativi per la nascita e, con la scadenza dei nove mesi che incombe, i due iniziano a riflettere e frenare l'entusiasmo. L'amore vincerà sulle difficoltà?

Curiosità

Nel film, l'addestratore di cani che tiene la lezione nel negozio di Zoe è César Millán, noto addestratore nel reality show Dog Whisperer - Uno psicologo da cani. Jennifer Lopez ha accettato la parte poiché aveva appena concluso la gravidanza dei suoi gemelli, Emme e Max, avuti dall’allora marito Marc Anthony. Curiosamente, anche la sceneggiatrice del film, Kate Angelo, aveva appena partorito e le due hanno potuto condividere sul set le loro esperienze.

In alcune scene del film è possibile vedere dei graffiti scritti sulle pareti di un edificio. Si tratta di messaggi d’amore raffiguranti le lettere MA + JL all’interno di un cuore. Il riferimento è all’attrice protagonista, Jennifer Lopez, e al suo allora vero marito Marc Anthony. La star ha poi divorziato nel 2011, un anno dopo l’uscita del film.