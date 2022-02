Jennifer Lopez, nuovo sexy look a 52 anni: «Con Ben Affleck ho ritrovato l'amore della mia vita»

In Marry me, l'ultimo film in cui recita accanto a Owen Wilson, è una cantante alle prese con il successo: una vita sempre sotto i riflettori che può davvero essere molto difficile da gestire. Soprattutto per la vita dii coppia. E con la protagonista Jennifer Lopez, una delle star più amate del mondo, che sulla copertina di Rolling Stones a 52 anni sfoggia un nuovo look da urlo, ha molto in comune. La star latina è tornata infatti da poco con Ben Affleck e ha riflettuto sui motivi della loro rottura nel 2004.

Nuovo look

In un'intervista a Rolling Stone dove Jennifer Lopez mostra il suo nuovo cortissimo taglio di capelli, un caschetto che è già diventato un trend, la cantante ha parlato del suo passato nel Bronx e anche della sua prima relazione con Affleck: «È stato brutale all'epoca. Io e Ben eravamo così innamorati, È stato uno dei periodi più felici della mia vita. Ma venivamo speso criticati e questo ha davvero distrutto la nostra relazione dall'interno, perché eravamo semplicemente troppo giovani per capire in quel momento quali fossero davvero le cose più importanti nella vita». All'epoca, nei primi anni 2000, entrambi erano all'apice della loro carriera, quindi costantemente sotto i riflettori, cosa che non ha per nulla giovato alla loro relazione. Ora, quasi 20 anni dopo, Jennifer Lopez si ritiene molto fortunata per aver ritrovato l'amore della sua vita: «Siamo molto fortunati. Il modo in cui proteggiamo ciò che abbiamo e il modo in cui viviamo le nostre vite - cosa condividere, cosa non condividere - è l'equilibrio che abbiamo ora, il vantaggio dell'esperienza e la saggezza che abbiamo acquisito nel corso degli anni». La cantante si ritiene davvero felice oggi, con una ritrovata serenità che non viveva da tempo: «Sono davvero felice, probabilmente più di quanto lo sia stata in tutta la mia vita. Cerco di vivere sempre con gratitudine. Ma oggi, soprattutto, se mi chiedi qual è stato il mio primo pensiero, è, 'Grazie. Grazie, Dio, per questo giorno. Grazie per la mia vita».