Stasera in tv, oggi giovedì 14 ottobre su Iris «Arma letale 2»: curiosità e trama del film con Danny Glover

Giovedì 14 Ottobre 2021, 16:37

Stasera in tv, giovedì 14 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Arma Letale 2» del 1989. Dodicesimo lungometraggio del regista statunitense Richard Donner. Tra i protagonisti Mel Gibson, Danny Glover e Joe Pesci.

La trama

L'’accoppiata Roger Murtaugh-Martin Riggs è di nuovo in azione in questo sequel del fortunato film del 1987 (seguiranno altri due capitoli). Una Bmw rossa si schianta mentre i nostri eroi la stanno inseguendo. Dal bagagliaio, sorpresa, sorpresa, saltano fuori un milione di dollari in Krugerrands sudafricani. Successivamente, Riggs, interpretato da Mel Gibson, e Murtaugh, interpretato da Danny Glover, vengono incaricati di proteggere tal Leo Getz, testimone in un grosso caso di competenza federale. Quando si scopre che Getz era in affari con trafficanti sudafricani, la storia prende una piega inaspettata.

Curiosità

La pellicola è stata inserita nel gruppo di film in nomination per Miglior montaggio sonoro ai Premi Oscar del 1990 per il lavoro fatto da Robert G. Henderson e Alan Robert Murray. Fu poi anche premiato lo stesso anno il Bmi Film & TV Award Miglior per la miglior colonna sonora.

