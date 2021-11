Stasera in tv, oggi lunedì 29 novembre su Cielo «Lady Macbeth»: curiosità e trama del film con Florence Pugh

Stasera in tv, lunedì 29 novembre, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Lady Macbeth» del 2016. Primo lungometraggio diretto dal regista inglese William Oldroyd. Tra i protagonisti Cosmo Jarvis, Florence Pugh e Paul Hilton.

Ispirato al romanzo breve di Nikolaj Leskov "Lady Macbeth del Distretto di Mcensk" del 1865, che ŠSostakovič nel 1934 traformò in opera teatrale.

La trama

Nella campagna inglese dell’Ottocento la diciassettenne Katherine, interpretata da Florence Pugh, si trova imbrigliata in un matrimonio senza amore con un uomo che ha il doppio della sua età e la cui famiglia è fredda e spietata. Quando Katherine si imbarca in una relazione clandestina e appassionata con un giovane lavoratore della tenuta di suo marito, dentro lei si scatena una forza così potente, un desiderio così inarrestabile che non si fermerà di fronte a nulla pur di essere soddisfatto, pur di ottenere quello che vuole.

Curiosità

Nel 2016 la pellicola fu candidata al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, inoltre il regista, William Oldroyd, per questo lavoro è stato candidato alla Conchiglia d'oro come miglior film. Nel 2017 «Lady Macbeth» è stati candidato anche al Palm Springs International Film Festival e al National Board of Review Awards, come uno dei migliori dieci film indipendenti.

