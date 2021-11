Stasera in tv, oggi lunedì 29 novembre su Rai 4 «Lucky»: curiosità e trama del film con Brea Grant

Stasera in tv, lunedì 29 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Lucky» del 2020. Secondo lungometraggio diretto dalla regista iraniano-statunitense Natasha Kermani. Tra i protagonisti Brea Grant e Hunter C. Smith.

La trama

La vita prende una svolta improvvisa per May, interpretata da Brea Grant, una popolare autrice di libri di auto-aiuto, quando si ritrova ad essere il bersaglio di un uomo misterioso con intenzioni omicide. Ogni notte, immancabilmente, lui la insegue, e ogni giorno le persone intorno a lei sembrano a malapena accorgersene. Senza nessuno a cui rivolgersi, May è spinta ai suoi limiti e deve prendere in mano la situazione per sopravvivere e riprendere il controllo della sua vita.

Curiosità

Il sito web-aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha rilevato 23 recensioni positive e 3 come negative per un punteggio del 93%. Comparando quindi le varie recensioni, il sito ha calcolato una valutazione media di 7,1 su 10.

