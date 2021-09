Stasera in tv, lunedì 27 settembre su Italia 1 «The Foreigner»: curiosità e trama del film con Jackie Chan

Lunedì 27 Settembre 2021, 14:38

Stasera in tv, lunedì 27 settembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «The foreigner» del 2017. Sedicesimo lungometraggio diretto dal regista neozelandese Martin Campbell. Tra i protagonisti Pierce Brosnan, Jackie Chan e Katie Leung.

La trama

L'umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra, Quan Minh, interpretatato da Jackie Chan, è costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, dei terroristi responsabili della morte della sua amata figlia dopo il fallimento del sistema giudiziario.

Curiosità

Il budget del film è stato di 35 milioni di dollari. Le riprese del film sono iniziate a Londra nel gennaio 2016. Il primo trailer del film è stato diffuso il 26 giugno 2017. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 13 ottobre 2017.

