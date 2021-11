Stasera in tv, oggi mercoledì 24 novembre su Cielo «Asteroid: Final Impact»: curiosità e trama del film con Mark Lutz

Stasera in tv, mercoledì 24 novembre, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Asteroid: Final Impact» del 2015. Ventisettesimo lungometraggio diretto dal regista canadese Jason Bourque. Tra i protagonisti Mark Lutz e Anna Van Hooft.

La trama

Dopo una pioggia di asteroidi piovuta con molti danni sulla Terra, lo scienziato Steve Thomas scopre che il suo satellite di monitoraggio dei corpi celesti era segretamente usato per scopi militari. Quando rivela il fatto pubblicamente, viene accusato di essere un delatore, perciò quando cerca di avvisare le autorità di un nuovo pericolo in arrivo dal cielo non viene preso in considerazione. Steve è costretto a darsi alla fuga, per mettere in atto il solo piano che può salvare il pianeta dalla catastrofe.

Curiosità

«Asteroid: Final Impact» è stato realizzato spendendo un budget di circa 1,2 milioni di dollari canadesi, le scene sono state girate ed ambientate a Langley, città della provincia canadese della British Columbia.

Le musiche della colonna sonora portano la firma di Christopher Nickel e il montaggio è stato assicurato da Gordon Rempel.

