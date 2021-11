Stasera in tv, oggi mercoledì 24 novembre su Rai 4 «World Invasion»: curiosità e trama del film con Aaron Eckhart

Stasera in tv, mercoledì 24 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «World Invasion» del 2011. Quarto lungometraggio diretto dal regista australiano Jonathan Liebesman. Tra i protagonisti Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart e Ne-Yo.

La trama

Nell'agosto del 2011 quella che inizialmente sembra un'improvvisa pioggia di meteoriti si abbatte sulla Terra. Ben presto appare chiaro che i suddetti meteoriti sono navicelle spaziali. Con a bordo alieni tutto meno che amichevoli. È l'inizio di un'invasione. In quel di Los Angeles Michael Nantz, interpretato da Aaron Eckhart, sergente dei Marines prossimo al congedo, viene assegnato a una rischiosa missione: con un plotone guidato dal luogotenente William Martinez, Nantz dovrà penetrare in territorio nemico per salvare alcuni civili rimasti intrappolati. E' l'inizio di una battaglia il cui esito sembra già scritto.

Curiosità

Con un budget stimato attorno ai 70 milioni di dollari, le riprese si sono svolte da settembre a ottobre 2009 a Shreveport e Baton Rouge, in Louisiana. Gli effetti visivi sono stati curati da Greg e Colin Strause, con la loro società Hydraulx. Con i guadagni ottenuti i due fratelli registi hanno realizzato un progetto analogo, Skyline, sempre incentrato su un'invasione aliena a Los Angeles.

Il 12 novembre 2010 sono stati pubblicati il teaser trailer dell'edizione americana e il trailer internazionale. L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è stata l'11 marzo 2011, in Italia invece è stato distribuito il 22 aprile dello stesso anno, vietato ai minori di 14 anni.

