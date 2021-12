Stasera in tv, oggi martedì 21 dicembre su Rai 4 «Il genio della truffa»: curiosità e trama del film con Nicolas Cage

Stasera in tv, martedì 21 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Il genio della truffa» del 2003. Quattordicesimo lungometraggio diretto dal regista britannico Ridley Scott. Tra i protagonisti Sam Rockwell, Nicolas Cage e Alison Lohman.

Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il commento di lei: «Dovrai pagare»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Stasera in tv "Il primo Natale": errori e papere del... TELEVISIONE Gf, Sole e il rossetto: cosa dice la regia alla Sorge SERIETV "Un professore" con Gassman sì alla seconda...

La trama

Roy e Frank, interpretati da Nicolas Cage e Sam Rockwell, gestiscono un giro di piccole truffe. Un giorno capita l'occasione giusta per mettere a segno il colpo della vita. Tutto fila liscio fino a quando Roy ha un piccolo incidente. Pura casualità o Frank ci ha messo lo zampino?

La sorella di Justine Mattera operata al cuore: «Aveva solo il 40% di possibilità di sopravvivere. Salvata con tessuti di suini e bovini»

Curiosità

Il film ha debuttato in 2.711 sale tra Stati Uniti e Canada e qui la pellicola ha incassato nel weekend di apertura 13 milioni per una media per sala di quai 5mila dollari. Il film complessivamente ha incassato 36,9 milioni milioni di dollari a livello nazionale e 65,5 milioni in tutto il mondo.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»