Stasera in tv, lunedì 20 settembre su Rai Movie «Il cacciatore di indiani»: curiosità e trama del film con Kirk Douglas

Stasera in tv, lunedì 20 settembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Il cacciatore di indiani» del 1955. Ventesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense André De Toth. Tra i protagonisti Elsa Martinelli, Kirk Douglas e Walter Matthau

La trama

Nei giorni della Grande Frontiera immediatamente successivi alla Guerra Civile americana, all'’ex-scout ed esperto di indiani Johhny Hawks, interpretato da Kirk Douglas viene affidato il compito di proteggere una carovana in viaggio verso l’Oregon attraverso il territorio dei bellicosi Sioux. Per farlo, si reca in visita dal grande capo Nuvola Rossa, che gli spiega come la loro ostilità sia stata motivata dal comportamento dell’uomo bianco. Johhny cerca di farsi mediatore fra le autorità e i Sioux ma non è cosa da poco.

Curiosità

La pellicola è stat prodotta da William Schorr per la Bryna Productions. Il film è stato girato a Bend, in Oregon. È il primo film hollywoodiano di Elsa Martinelli, all'epoca giovanissima indossatrice e fotomodella di fama internazionale, che Kirk Douglas scritturò per il ruolo di Onahti, figlia del capo dei Sioux, dopo essere stato colpito da una sua fotografia pubblicata sulla copertina di una prestigiosa rivista di moda.

La moglie di Kirk Douglas, Anne Buydens, ha lavorato nel film come supervisore del cast mentre la moglie precedente del divo, Diana Douglas, ha recitato nel ruolo di Susan Rogers.

