Lunedì 20 Settembre 2021, 11:11

Gli spettatori si stanno interrogando sul regolamento e sulle novità della Casa più spiata d'Italia: non si possono più indossare gli occhiali da sole? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Amedeo Goria a rischio squalifica? La frase su Alfonso Signorini che non passerà inosservata