Stasera in tv, oggi martedì 14 dicembre su Rai 4 «Black Water»: curiosità e trama del film con Jean-Claude Van Damme

Stasera in tv, martedì 13 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 23:45 il film «Black Water» del 2018. Primo lungometraggio del regista canadese Pasha Patriki. Tra i protagonisti Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme e Al Sapienza.

Domenica In, la storia di Luca Trapanese il papà gay che ha adottato una bimba down: «Se avessi potuto scegliere, avrei voluto lei»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Gf, Carlo sfida Alex: «Delia è stata mia e lo... PERSONE Gf, Soleil regina della casa: la proposta “bomba” di...

La trama

Un agente della CIA, interpretato da Jean-Claude Van Damme, è prigioniero all'interno di un sottomarino nucleare in una zona non ben precisata. Dopo aver scoperto che, in realtà, non è il solo in pericolo, l'uomo unisce le sue forze con un altro prigioniero per venire a capo del mistero e trovare una via di salvezza.

Giancarlo Magalli: «Il mio programma non va in onda. Programmazione Rai schizzofrenica»

Curiosità

La pellicola è stata annunciata ufficialmente il 4 gennaio 2017 con Jean-Claude van Damme e Dolph Lundgren come co-protagonisti.

La produzione del film si è conclusa il 31 marzo dello stesso anno.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»