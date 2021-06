Stasera in tv martedì 29 giugno su Rete 4, «Matrimonio alle Bahamas»: curiosità e trama del film

Martedì 29 Giugno 2021, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Stasera in tv andrà in onda il film "Matrimonio alle Bahamas" del 2007. Quarto film del regista ex collaboratore di Mario Monicelli, Claudio Risi, scomparso nell'aprile del 2020, la pellicola è una commedia italiana con protagonisti Massimo Boldi, Annamaria Barbera, Enzo Salvi e Biagio Izzo.

La trama

La giovane Valentina, figlia del tassista Cristoforo Colombo, vince una borsa di studio e vola negli Stati Uniti. Qui la ragazza, in men che non si dica, conosce Bob, un baldo e ricco fusto italoamericano, e se ne innamora. Iniziano, così, i preparativi per il matrimonio che si terrà alle Bahamas. Per Colombo e consorte si prospetta un viaggio ricco di imprevisti. Il film si inserisce nel sempre proficuo, filone 'film panettone'.

Curiosità

La pellicola, uscita nelle sale Italiane il 16 novembre 2007, primo weekend di programmazione ha incassato € 3.012.000, occupando la 1ª posizione. Complessivamente, ha quindi raggiunto € 9.814.000. Per la seconda volta dopo il loro lunghissimo sodalizio l'attore Massimo Boldi non ha recitato insieme al collega Christian De Sica.