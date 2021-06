Stasera in tv martedì 29 giugno su Rai 5, «Carol»: curiosità e trama del film

Martedì 29 Giugno 2021, 13:58

Stasera in tv andrà in onda il film "Carol" del 2015, diretto da Todd Haynes. Sesto film del regista e sceneggiaatore stanitenese basato sul romanzo d'amore del 1952 "The Price of Salt" di Patricia Hightsmith. Al centro della pellicola le attrici americane Rooney Mra e Cate Blachet.

Trama

Nella New York del 1950, due donne provenienti da ambienti molto diversi si trovano coinvolte in una storia d'amore inaspettata. Sfidando le norme convenzionali del tempo, che condannano la loro relazione, trascinate dalla loro attrazione innegabile, le due si abbandonano a una storia di passione vera, che rivela la resilienza del cuore di fronte al cambiamento.

Curiosità

Il regista Todd Haynes, celebre anche per aver diretto la pellicola "Io non sono qui" del 2007 e "Lontano dal paradiso" del 2002, nella sua sesta prova registica tenta di dare un suo personale affressco sul clima sociale degli anni '50 a New York. ll film è stato girato con una cinepresa Super 16.