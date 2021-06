Stasera in tv venerdì 29 giugno su Rai 1, «L'amore non divorzia mai»: curiosità e trama del film

Martedì 29 Giugno 2021, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Stasera in tv andrà in onda il film "L'amore non divorzia mai" del 2015. Sedicesimo film dell'attore Colin Egglesfield diretto da Ben Lawson. Il telefilm è uscito nel solito anno sia negli Stati Uniti che in Italia.

La trama

Ben ed Annie si sposano in segreto, non appena diventati maggiorenni, ma il padre di Annie fa annullare il matrimonio. Passano 15 anni. Ben, interpretato da Colin Egglesfield e Annie, interpretata Jill Wagner si sono ormai persi di vista ed entrambi stanno per convolare a nuove nozze, ma per un errore di procedura scoprono che il loro matrimonio giovanile non è mai stato annullato e, di fatto, risultano ancora marito e moglie.

Curiosità

Il titolo della pellicola è stato tradotto in italiano in "L'amore non divorzia mai", ma il titolo originale della produzione americana è "Autumn Dreams". Entrambi i protagonisti, sia Colin Egglesfield che Jill Wagner oltre che attori sono stati anche modelli.