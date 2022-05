Stasera in tv, oggi 23 maggio su La7 Michele Placido e Giancarlo Giannini nel film «Giovanni Falcone»

Stasera in tv, oggi lunedì 23 maggio su La7 in prima serata andrà in onda il film «Giovanni Falcone». Film italiano del 1993 di Giuseppe Ferrara con Michele Placido. Nel cast: Anna Bonaiuto, Giancarlo Giannini, Massimo Bonetti, Ivana Monti.

Michele Placido e Giancarlo Giannini sono i protagonisti di Giovanni Falcone. A 30 anni dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992, stasera La7 ricorda il giudice di Palermo e la sua lotta contro la mafia al fianco del collega Paolo Borsellino. Nel cast anche Anna Bonaiuto, volto della moglie di Falcone, e Gianni Musy in quelli del pentito Tommaso Buscetta.

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO ​Falcone, l'eredità ai siciliani: battere la...

Concerti a Roma fino al 29 maggio: da Patty Pravo “minaccia bionda” al Banco, dagli Einstürzende Neubauten agli omaggi a Ella, Nancy e Art Blakey...

La trama

Collaboratore del giudice Chinnici, Falcone ipotizza un "terzo livello" delle organizzazioni mafiose, luogo d'incontro e di connivenza tra malavita e politica. La sua azione, in stretto rapporto di lavoro e amicizia con Cassara' e Borsellino, da' ottimi frutti grazie anche all'apporto delle testimonianze di pentiti come Buscetta. Divenuto troppo pericoloso per i potenti, viene trasferito, poi assassinato a Capaci.

Curiosità

Il film Giovanni Falcone uscì nel 1993, ad appena un anno dalla sua morte. Si tratta del primo progetto del cinema italiano ad affrontare il lavoro e la vita del giudice antimafia, cui ne seguirono diversi altri tra cui Era d’Estate con Beppe Fiorello e Massimo Popolizio e il recente Il traditore, che racconta la testimonianza di Tommaso Buscetta. Nel film di Ferrara, oltre ai protagonisti Placido e Giannini, compaiono diversi volti noti dello spettacolo italiano. Vi sono Massimo Bonetti nei panni di Ninni Cassarà e Gianni Musy, interprete di Tommaso Buscetta. I fan del fantasy lo ricorderanno come abile doppiatore di Ian McKellen ne Il Signore degli Anelli e Michael Gambon nella saga Harry Potter, rispettivamente per Gandalf e Silente. Nel film compare anche per un breve cameo un giovane Cesare Bocci nei panni di un giornalista.