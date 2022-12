Stasera in tv, “Tuo, Simon” su Rai 2 alle 21.20: cast e trama della commedia adolescenziale sul coming out

Stasera in tv, lunedì 5 dicembre, su Rai 2 alle 21.20 andrà in onda, “Tuo, Simon”, l’adattamento cinematografico del romanzo Non so chi sei, ma io sono qui di Becky Albertalli, film diretto da Greg Berlanti e interpretato da Nick Robinson, Jennifer Garner e Josh Duhamel. La pellicolo è del 2018 e usa i toni leggeri della commedia per raccontare le difficoltà di un gruppo di ragazzi. Il protagonista è Simon, e la sua storia va raccontata. Perchè tutti meritano una grande storia d'amore, ma per lui è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia). Il liceale infatti non riesce a raccontare a nessuno la sua omosessualità.

Stasera in tv, su Rai 2 alle 21.20 c'è Tuo, Simon: la trama

Simon Spier è un ragazzo di 17 anni che fatica a comunicare ai genitori e ai suoi migliori amici, Nick e Leah, di essere gay. L’unica persona con la quale riesce ad aprirsi è il misterioso “Blue”, un suo amico virtuale che vive i suoi stessi turbamenti. A scoprire quei messaggi è Martin, un suo compagno di scuola, che minaccia il 17enne di raccontare la verità a tutti se non lo aiuta a conquistare Abby. Dopo varie vicessitudini Simon farà il suo atteso coming out scoprendo, in più, la vera identità di Blue.

Cast

Nonostante i toni leggeri la pellicola non dimentica mai la sua funzione educativa. Il cast è composto da: Nick Robinson (Simon Spier); Josh Duhamel (Jack Spier); Jennifer Garner (Emily Spier); Katherine Langford (Leah Burke); Alexandra Shipp (Abby Suso); Jorge Lendeborg Jr. (Nick Eisner); Keiynan Lonsdale (.Abraham "Bram" Greenfeld).