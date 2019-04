Jennifer Garner in copertina su People per speciale bellezza

People ha scelto Jennifer Garner per la copertina del suo numero speciale annuale dedicato alla bellezza. L’attrice, 47 anni, sarà sull’edizione chiamata “Beautiful Issue” in edicola il prossimo venerdì. La Garner, madre di tre figli avuti dall’ex marito Ben Affleck, posa seduta sul cofano di un’auto con un look molto naturale e dice: «Sono grata ogni giorno». All’interno un articolo in cui racconta il modo in cui bilancia Hollywood, ossia la carriera, il mondo degli affari, visto che è anche un’imprenditrice, e l’essere madre. Ha detto anche di ritenersi fortunata perché i fan che di solito incontra la considerano come la ragazza con cui sono cresciuti o una vecchia amica e vogliono continuare a parlare con lei. A proposito di ciò che si scrive su di lei: «Zero - dice -. Non solo non leggo i commenti ma cerco anche di non guardare foto». © RIPRODUZIONE RISERVATA