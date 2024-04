Stasera in tv su Rai1 “La fortuna di Laura”: cast e trama del terzo film della serie “Purché finisca bene”

Su Rai 1, stasera in tv va in onda “La fortuna di Laura”, terzo film della serie “Purché finisca bene 6”. Il regista della commedia Alessandro Angelini dice: «Racconta la caduta e l’inatteso riscatto di una rampante interior designer (una scatenata e autoironica Lucrezia Lante della Rovere), che si ritrova a fare i conti con quel mondo effimero che poco prima abitava da indiscussa protagonista. Per dirla in termini fiabeschi, Laura-Cenerentola, messo il vestito della festa, si ritrova imprigionata nei panni di una colf!». L'appuntamento con la commedia è stasera alle 21.30 su Rai1.

La trama

Laura Trabacchi è un'arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma viziandola e mandandola a studiare all'estero.

Il cast

Lucrezia Lante Della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda, Ilaria Rossi, Sara Cianfriglia, Astra Lanz, Roberto Zibetti, Daniele Molino, Pia Engleberth