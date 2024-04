Affari Tuoi, il suggerimento arriva dall'alto, ma è sbagliato: puntata sfortunata per il concorrente

Giovedì 4 Aprile 2024, 08:41

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai Uno il 4 aprile, il simpatico Patrizio dalle Marche ha attirato l'attenzione del pubblico con una partita ricca di colpi di scena. Proveniente dalla provincia di Pesaro Urbino, l’uomo aveva già fatto parlare di sé nelle 27 partite precedenti, nelle quali solo una volta non aveva beccato un pacco rosso. Tuttavia, questa volta, il suo percorso è stato caratterizzato da un momento particolare quando, in un momento di indecisione, ha invocato "indicazioni dall'alto", suscitando reazioni sorprendenti da parte del presentatore Amadeus e degli stessi telespettatori del game show del primo canale. La partita, tuttavia, si è conclusa in maniera abbastanza drammatica. Andiamo a scoprire che cosa è successo. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



