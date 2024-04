Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 4 aprile): matrimonio in crisi tra Guido e Mariella

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 4 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera

Silvia è sempre più confusa sui reali sentimenti che prova per Michele. Entrambi sono certi che c'è qualcosa di molto potenti ad unirli e per questo cercano di elaborare quanto gli sta accadendo. Nel frattempo Rossella è tornata a Napoli dopo il suo viaggio a Barcellona. La presenza di Bice a casa Del Bue e la sua intromissione nella vita degli amici, infastidirà talmente tanto Guido, da renderlo ancora più freddo e distaccato con Mariella. L’Altieri comincerà a pensare che la crisi tra lei e suo marito non possa essere risolta. Intanto Eduardo spiega a Damiano i motivi che lo hanno convinto a voler collaborare con le autorità: ma il suo sarà un pentimento sincero? Che decisione prenderà Clara sulla gravidanza?