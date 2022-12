Stasera in tv, sabato 17 dicembre "Il Grinch" su Italia 1: trama e cast della commedia di Natale con Jim Carrey

Stasera in tv, sabato 17 dicembre, alle 21.20 su Italia 1 verrà trasmesso Il Grinch, il film del 2000 diretto da Ron Howard. Il film è basato dall'omonimo libro del Dr. Seuss ed è interpretato da Jim Carrey nel ruolo del Grinch, con Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon, Bill Irwin e Taylor Momsen in ruoli secondari. È il secondo adattamento del libro dopo lo special televisivo Il Grinch e la favola di Natale! e il primo film del Dr. Seuss ad essere trasposto in un lungometraggio.

Stasera in tv, sabato 17 dicembre "The Hanging Sun" su Sky Cinema Uno: trama e cast del thriller con Alessandro Borghi

Stasera in tv, Il Grinch: la trama

La trama: Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l'arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico, che vive con gli oggetti presi dalla discarica. Il Grinch, seppur riluttante accetta l'invito, ma durante la preparazione dei festeggiamenti riemergono le frustrazioni che aveva dovuto subire da piccolo. Decide allora di vendicarsi rubando tutti i doni, alberi di Natale compresi. Sarà l'occasione per riflettere sul vero significato della festa. Il Grinch sta ai bambini americani come Pinocchio sta (o è meglio dire stava, vista la progressiva perdita di memoria per tutto quanto non sia di origine televisiva?) a quelli italiani. Pubblicato nel 1958 da Theodor Seuss Geisel, nato nel 1904 e divenuto il più famoso autore di libri per bambini negli Usa al punto di aver venduto, al momento della sua morte (1991) più di 400 milioni di libri. Seuss non aveva mai voluto cedere i diritti per una trasposizione cinematografica. Ora però ci siamo arrivati e il Grinch ha le fattezze, i gesti e (in originale) la voce di Jim Carrey. Che dà l'impressione di divertirsi un mondo nei panni e sotto il trucco (4 ore al giorno per applicarlo) dell'ironico essere peloso. Con l'aiuto di una regia sempre in movimento e di una scenografia che mette in scena un mondo senza angoli, Carrey ci accompagna in una satira sul consumismo cieco che non vuole fare del moralismo ma cerca solo di riportare un po' di equilibrio nei valori.

Madame, il giallo della canzone di Sanremo: il titolo «Puttana» cambiato all'ultimo?

Il cast

Il cast: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin, Molly Shannon, Clint Howard, Bryce Dallas Howard, Anthony Hopkins, Ron Howard, Josh Ryan Evans, Mindy Sterling, Rachel Winfree, Rance Howard, Jeremy Howard, T.J. Thyne, Lacey Kohl, Nadja Pionilla, Jim Meskimen, Michael Dahlen, David Costabile, Mary Stein, James Ritz, Deep Roy, Jessica Sara, Mason Lucero, Ben Bookbinder, Michaela Gallo, Landry Allbright, Reid Kirchenbauer