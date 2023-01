Sister Act 2, stasera in tv su Rai 3 la commedia con Whoopi Goldberg nei panni Suor Claretta: trama, cast e curiosità (in attesa del terzo film)

Sister Act 2- Più svitata che mai, stasera in tv mercoledì 4 gennaio su Rai 3 alle 21.20 torna la comicità di Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta, personaggio che le era valso un anno prima un enorme consenso. Il travolgente successo di “Sister Act - una svitata in abito da suora”, convinse i suoi produttori a mettere immediatamente in cantiere un seguito e anche questo non ha deluso i telespettatori.

Sister Act 2, stasera in tv: la trama e il cast

Dopo le peripezie raccontate nel primo film, Deloris si è rimessa a fare la cantante. Ma un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche suore, che le chiedono di tornare a San Francisco: la madre superiora vorrebbe incontrarla. Quest'ultima la convince a diventare insegnante di musica nella scuola diretta dalle monache: sarà però necessario che Deloris si rimetta nei panni di Suor Maria Claretta. La scuola naviga in cattive acque finanziarie, e per salvarla sarà necessario iscrivere il coro a un concorso. E c'è anche Rita, un nuovo talento musicale in attesa di essere portato alla luce. «Sister Act 2», che deve molto del suo carattere alla poderosa statura comica di Whoopi Goldberg ha tra gli altri interpreti, Maggie Smith, James Coburn e Lauryn Hill. La regia è di Bill Duke.

