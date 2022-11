Il corsetto torna a fare tendenza per l'autunno inverno 2022

«Più stretto, più stretto, ho detto!», redarguisce la sua cameriera l'imperatrice Sissi (Vicky Krieps) nel film di prossima uscita Il Corsetto dell'Imperatrice, che ritrae la sovrana d'Austria alle prese con una buona dose di narcisismo e volubilità, ragioni di Stato e desiderio di apparire sempre bella e longilinea. Così, non esita a farsi ingabbiare da lacci e stecche di balena, che la stringono, ma le regalano una silhouette rimasta leggendaria. Una costrizione che usa a suo favore per svenimenti veri o inscenati e che è anche una metafora, nella pellicola, di come la società soffocava e relegava in un angolo la donna. Oggi, però, il bustier è tornato di grande attualità e ha fatto faville, a furia di curve create ad arte, su molte passerelle della prossima primavera/estate.