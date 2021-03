Serena Rossi a Sanremo 2021, da Mia Martini a Mina Settembre, chi è l'attrice ospite

Serena Rossi, attrice, cantante e conduttrice napoletana, è tra gli attesi ospiti della puntata finale di Sanremo 2021. Sul palco dell'Ariston la Rossi presenterà il nuovo programma "Canzone segreta", in onda in prima serata su Rai1 a partire dal 12 marzo. Il suo spettacolo sarà un mix di musica ed intrattenimento, con ospiti famosi dal mondo della televisione, dello sport e della musica. Il nuovo format televisivo, arriva per Serena Rossi dopo il successo della fiction di Rai1 "Mina Settembre".

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto 1985 in una famiglia di artisti. Proprio dal padre eredita fin da subito l’amore per la musica e l’arte. Inizia prestissimo la sua carriera sul palcoscenico, a soli 17 anni, in “C’era una volta…Scugnizzi”, spettacolo musicale diretto da Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Da quel momento, molte le pellicole di successo che l'hanno vista protagonista sul grande e piccolo schermo.

Per l'attrice napoletana, quella di stasera, non è la prima volta sul palco dell'Ariston: nel 2019 aveva cantato al fianco di Claudio Baglioni in un omaggio a Mia Martina nella 69esima edizione del festival di Sanremo, in concomitanza con la sua interpretazione nel film Rai1 "Io sono Mia".

