Sanremo 2021, scaletta e ospiti della finale: Giovanna Botteri conduttrice, poi Serena Rossi, Ornella Vanoni e Federica Pellegrini

Sanremo 2021, scaletta e ospiti della finale. Sarà la giornalista Giovanna Botteri ad affiancare Amadeus e Fiorello nelle vesti di co-conduttrice del Festival. Avrebbe dovuto essere all'Ariston per la finale anche Simona Ventura, risultata però positiva al Covid. Gli ospiti della serata saranno le attrici attrici Serena Rossi e Tecla Insolia, oltre a Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Umberto Tozzi e Dardust. Ci saranno anche Federica Pellegrini e Alberto Tomba, chiamati a promuovere le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Non macheranno gli ospiti fissi Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro, con il suo ultimo "quadro".

La scaletta

La scaletta della serata non è stata ancora resa nota. Questi gli artisti in gara in ordine alfabetico, in attesa della scaletta ufficiale.

Aiello con Ora

Annalisa con Dieci

Arisa con Potevi fare di più

Bugo con E invece sì

Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima

Coma_Cose con Fiamme negli occhi

Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

Extraliscio ft. Davide Toffolo con Bianca luce nera

Fasma con Parlami

Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

Francesco Renga con Quando trovo te

Fulminacci con Santa Marinella

Gaia con Cuore amaro

Ghemon con Momento perfetto

Gio Evan con Arnica

Irama con La genesi del tuo colore

La Rappresentante di Lista con Amare

Lo Stato Sociale con Combat pop

Madame con Voce

Malika Ayane con Ti piaci così

Måneskin con Zitti e buoni

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band con Il farmacista

Noemi con Glicine

Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

Random con Torno a te

Willie Peyote con Mai dire mai (la locura)

