Serale di Amici, le anticipazioni della terza puntata: gli eliminati di sabato 1° aprile

Sabato 1° aprile torna l'appuntamento settimanale con il Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.40. In rete già circolano le anticipazioni. Amici 22 è giunto alla sua terza puntata del Serale. Dopo le eliminazioni di Megan e NDG(nella prima puntata) e di Piccolo G. e Gianmarco (nella seconda), la stessa sorte potrebbe toccare sabato ad altri due allievi della scuola ma i fan sperano che stavolta sarà solo una l'eliminazione. A conti fatti, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è rimasta così con solo 3 allievi: Aaron (cantante), Isobel (ballerina) e Ramon (ballerino). La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanue Lo gareggia con: Samu e Maddalena per il ballo e Angelina e Cricca per il canto. Il team di Arisa e Raimondo Todaro non ha perso ancora nessuno, quindi ci sono: Alessio (ballerino), Federica (cantante), Mattia (ballerino) e Wax (cantautore).

⚠️ANTICIPAZIONI ⚠️

Volete leggere tutto gli spoiler della registrazione di oggi?

Clicca qui e segui gli aggiornamenti ⤵️https://t.co/HDKYYD6yCI#Amici22 #Amicispoiler — Amici Spoiler (@Amicispoiler_) March 30, 2023

Serale di Amici, le anticipazioni di sabato 1° aprile

Stando alle ultime puntate, tra i concorrenti che al momento sono più a rischio ci sono Cricca - il cantante del team Cuccarini-Emanuel Lo, è già finito allo spareggio finale sabato scorso - a Aaron, che pare non abbia convinto ancora la giuria. Tra poco sapremo qualcosa in più delle anticipazioni perchè le registrazioni dello show che andrà in onda sabato sera, sono previste per oggi, giovedì 30 marzo. Nell’attesa, sono partiti già i primi sondaggi sul possibile vincitore di questa 22esima edizione. Tra i favoriti c’è Angelina. La cantante, figlia di Mango, della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, con la sua voce finora ha messo tutti d’accordo: pubblico e giuria.