Angelina, il testo di "Sei perfetta": la figlia di Mango in lacrime ad Amici per la poesia di Gio Evan

Grandi emozioni nel corso della seconda puntata del serale di Amici. A regalarle, ancora una volta, Angelina Mango che ha interpretato una poesia di Gio Evan intitolata "Sei perfetta". Durante l'esibizione, parlata più che cantata, la figlia dell'indimenticabile Mango ha trattenuto a stento le lacrime.

Sia il pubblico in studio che i giudici hanno applaudito Angelina, mentre Maria De Filippi ha scherzato: «Non sei perfetta». Michele Bravi ha invece sottolineato come l'esibizione della giovane cantante sia stata «un pugno allo stomaco».

"Sei perfetta", il testo della poesia



Sei perfetta

Sei perfetta perché sai sbagliare bene

E non hai paura di buttarti, di spaccarti il muso



Non hai paura di rialzarti, di pulirti dal sangueGuardarti in giro, rassicurare chi ti guardaE fare con le spalle quel verso di chi si è fatta nienteSei perfetta non perché non fai erroriMa perché ne fai tantissimiPerché ci provi sempre e ci riprovi ancora e non molli maiTesta dura, cuore morbidoSei perfetta perché riconosci le tue cazzateE sai chiedere scusa, sai chiedere scusa guardando negli occhiNon ti nascondi dietro un messaggioTu esci fuori all'improvviso come i petali del girasoleE ti fai trovare sotto casa e consegni a domicilio le tue scuseSei perfetta, perfetta non significa impeccabilePerfetta significa "per fetta"Significa che ci hai provato così tante volteDa essere a fette, a pezzi, distrutta, disintegrataChe ci hai provato così tanto che ora è da stupidi mollareSei perfettaSei perfetta perché tutte le personeChe anche per un secondo ti passano accantoSi ritrovano all'improvviso con la voglia mattaDi lottare per i propri sogni