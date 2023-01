Scarpette rosse e i 7 nani, stasera in tv (28 gennaio) su Italia 1: trama e cast del cartoon doppiato (anche) da Baby K

Scarpette Rosse e i 7 nani, stasera in tv, sabato 28 gennaio su Italia 1 alle 21.20 la fiaba di animazione del 2019 diretto da Sung-ho Hong e Moo-Hyun Jang con Chloe Moretz e Sam Claflin. La pellicola di produzione coreana ha le voci originali di Chloë Grace Moretz e Sam Claflin e quelle italiane di Pio & Amedeo e Baby K.

Scarpette rosse e i 7 nani, stasera in tv: la trama

La trama - Scarpette rosse e i 7 nani, racconta una delle fiabe più celebri dei fratelli Grimm, quella di Biancaneve. La storia, però, è leggermente diversa da quella a cui siamo stati abituati. È infatti una parodia della classica fiaba. Sette principi sono stati trasformati in sette nani e per rompere l'incantesimo devono trovare le scarpe rosse di una donna, ma l'impresa - in apparenza semplice - non sarà poi così facile da portare a termine.

Il cast

Il cast - Chloe Moretz è Biancaneve (voce), Sam Claflin è Merlin (voce), Gina Gershon è Regina (voce) Patrick Warburton è Specchio Magico (voce) Simon Kassianides è Arthur (voce) Frederik Hamel è Jack (voce) Jim Rash è Prince Average (voce) Nolan North è Hans / Guardie / Re Bianco (voce) Frank Todaro è Pino / Noki / Kio (voce), Ava Kolker è Wooden Bear 1 (voce) Brian T. Delaney è Big Bunny / Sculpter (voce), Asher Blinkoff è Wooden Bear 2 (voce) Juju Journey Brener è Wooden Bear 3 (voce).

Doppiatori italiani: Baby K: Biancaneve / Scarpette rosse, Pio D’Antini: Merlino, Amedeo Grieco: Arthur / specchio magico, Anna Cesareni: Regina, Emiliano Coltorti: principe Average, Gabriele Sabatini: Jack, Alessandro Budroni: Hans, Gianfranco Miranda: Pino, Simone D’Andrea: Noki, Francesco De Francesco: Kio, Marco Mete: Bianco Re, Serena Cianfriglia: orsetto 1, Matilde Ferraro: orsetto 2, Adrian Alto: orsetto 3, Alessandro Messina: guardia 1, Marco Fumarola: guardia 2.