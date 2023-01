Tali e Quali, stasera in tv (sabato 28 gennaio) la semifinale: ospiti, imitazioni e anticipazioni. Ecco chi sarà il quarto giudice

Torna, stasera in tv, sabato 28 gennaio, il camaleontico programma di Carlo Conti: Tali e Quali 2023. Lo show di Rai 1 che continua ad appassionare migliaia di telespettatori si sta avvicinando alla finale. Questa sera, dopo settimane di imitazioni, andrà in onda la semifinale e l’appuntamento è a partire dalle 21.20 circa, subito dopo i Soliti Ignoti. Chi vincerà? E chi si classificherà al primo posto dei concorrenti?

C'è Posta per Te, stasera in tv (sabato 28 gennaio) su Canale 5: ospiti e anticipazioni della quarta puntata

Tali e Quali, stasera in tv: le anticipazioni

A una settimana dalla finalissima, anche in questo appuntamento sul palco ci saranno Artisti ‘non professionisti’ pronti a mettersi in gioco sul piccolo schermo, con l’obiettivo di portare tutta la propria allegria e, perché no, tutto il proprio estro, mettendosi nei panni degli artisti della musica nazionale e internazionale che dovranno interpretare.

Questo sabato decreterà gli ultimi Artisti che tra sette giorni se la "vedranno" appunto nella finalissima, che avrà come protagonisti i primi due classificati delle quattro serate.

Parlando della puntata di stasera di Tali e Quali, tra le prossime imitazioni, previste in scaletta per sabato 28 gennaio, sono presenti personaggi molto famosi come Mahmood, i Maneskin, Barbra Streisand, Piero Pelù, Katy Perry, Michael Bublé, Francesca Michielin, Joe Cocker, Alberto Camerini, Ana Mena, J-Ax e Fedez. Le anticipazioni sono ufficiali e a renderle note è Carlo Conti nei minuti finali del terzo appuntamento del 21 gennaio. Molto probabilmente, stando a quanto detto dal conduttore, i due rapper saranno impersonati dalla coppia di simpatici ripetenti provenienti dal cast di Tale e Quale Show, vale a dire Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

«Da noi...a ruota libera» annuncia gli ospiti della prossima punta: Sabrina Salerno, Paolo Conticini e Matilde Gioli

Gli ospiti

Ma, vista la bravura espressa nelle puntate del programma dai "3° classificati", piccolo colpo di scena: la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, avrà anche il compito di "ripescare" quello che avrà individuato come "miglior 3°"; questo Artista conquisterà il diritto di partecipare a pieno titolo alla grande Finale della prossima settimana e di concorrere al titolo di "Campione di Tali e Quali 2023". Ospiti fissi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Il quarto giudice del nuovo appuntamento di Tali e Quali sarà Renzo Arbore.