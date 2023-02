Scaletta stasera (e orari) Sanremo 2023: da Will a Paola e Chiara. Black Eyed Peas e Ranieri tra gli ospiti

Scaletta Sanremo 2023, stasera seconda serata con Will primo cantante a esibirsi sul palco e Paola & Chiara in chiusura. Il Festival di Sanremo 2023 inizia quindi con una scaletta ricca. Alla conduzione, come sempre, Amadeus, affiancato da Gianni Morandi. La co-conduttrice di questa serata sarà Francesca Fagnani, volto televisivo di “Belve”, format di successo in onda in seconda serata su Rai 2. Posizionato in vetta, dopo la prima serata, c'è Marco Mengoni con "Due vite". Ultima posizione, invece, per “Sali (Canto dell’anima)” di Anna Oxa.

Scaletta seconda serata Sanremo 2023

Ecco a seguire la scaletta della seconda serata di Sanremo dei Big in gara (cliccando sulla canzone, testo e significato)

Gli ospiti

Ecco chi saranno gli ospiti della seconda serata. Sul palco del Teatro Ariston ascolteremo l’inedito trio composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Ospiti stranieri sul palco, invece, i Black Eyed Peas. Ospite comico Angelo Duro. Breve intervento anche di Francesco Arca per presentare la fiction Resta con me.

La classifica della prima serata di Sanremo 2023, dopo l'esibizione dei primi 14 artisti in gara. In vetta Marco Mengoni, seguito sul podio da Elodie e i Coma_Cose. Chiudono la top five Ultimo e Leo Gassmann. Ultima classificata Anna Oxa. Ecco la classifica completa della prima serata con il voto della sala stampa.



Marco Mengoni Elodie Coma_Cose Ultimo Leo Gassmann Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna Mr. Rain Gianluca Grignani Ariete gIANMARIA Olly Anna Oxa

Il regolamento della prima serata: chi ha votato

Nelle prime due serate votano esclusivamente i giornalisti accreditati al Festival. Quest'anno la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è divisa per l’occasione in tre componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà la propria votazione in maniera indipendente: giuria della carta stampata e tv, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata; giuria delle radio, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata; giuria del web, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata.

