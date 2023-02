Will a Sanremo con il brano Stupido: ecco chi è il 23enne per la prima volta al Festival

Con il brano Stupido stasera in tv sul palco dell'Ariston arriva, per la prima volta Will. Il debutto tra i Big arriva dopo che il 23enne ha superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”. Oggi, 8 febbraio, il giovane di Vittorio Veneto si esibirà per primo a Sanremo 2023.

Will, dalle audizioni di X Factor alla passione per il calcio: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023