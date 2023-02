Chiara Ferragni a Sanremo, il secondo abito è "nudo": «Questo è il corpo di tutte». La spiegazione su Instagram

Un nude look che non lo è: Chiara Ferragni per il secondo cambio a Sanremo sfoggia un abito Dior che in un primo momento fa ammutolire la sala. Capezzoli e ombelico in vista, si candida a essere l'abito più chiacchierato della serata e forse di tutta la 73esima edizione. Ma lei svela subito l'arcano: «Questo abito non è trasparente, è stato creato sulle forme del mio corpo». Il tulle color carne riproduce con un ricamo trompe l'oeil il corpo al naturale di Chiara.

Chiara Ferragni, la spiegazione su Instagram

«L'abito senza vergogna», lo "battezza" su Instagram, rivelando allo stesso tempo che tutti i look seguiranno il filo di una narrazione (ricorda anche a voi Achille Lauro di qualche anno fa?). «Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile. Questo è l’obiettivo dietro questo look», spiega sui social. «Questo è il corpo di tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!». Un obiettivo, quello di liberare il corpo, per il quale Chiara è stata criticata spesso sui social, al grido di "Sei una mamma" e simili. E proprio a quei commenti ha destinato una parte del suo monologo.