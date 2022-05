Maurizio Costanzo Show, incidente hot per Sara Croce: il ballo con Lillo la lascia (quasi) senza vestito: «Mi spiace» (ma il pubblico apprezza)

Torna la Bonas al Maurizio Costanzo Show e lo spettacolo è imbarazzante (almeno per lei). Sara Croce sembra ormai una presenza fissa nel salotto del giornalista, che quest'anno compie 40 anni di show, ma nella scorsa puntata la showgirl di Avanti un Altro è incappata in uno spiacevole (e imbarazzante) incidente. Dopo un'esibizione della maestra Alessandra Celentano che ha invitato Gigi D'Alessio a scambiare due passi di danza, il conduttore ha invitato la Croce a ballare con Lillo e lei ha accettato. Sulle note di "Come suena el corazon" del cantante partenopeo ospite di Maurizio Costanzo, la Bonas si è lanciata tra le braccia del suo compagno di pista per una presa finita in un modo bizzarro.

Sara Croce, l'esibizione di danza lascia tutti senza parole (anche lei)

Con gilet nero e sotto solamente slip (ma a vita alta) e top argento di pailettes il ballo inizia con ancheggiamenti da parte di Sara e Lillo, poi il comico invita la "partner" a saltare su di lui e lei gli si getta con le gambe intorno alla vita e braccia al collo. Inevitabile che la giacca si alzasse talmente tanto da lasciare il lato B completamente scoperto.

Le scuse

Sara si è subito scusata con gli altri ospiti e il pubblico (anche se tutti hanno gradito lo spettacolo): «Mi dispiace, un momento di alta televisione». Malgioglio si copriva il volto e Lillo ha stemerato dicendo: «Io scherzavo invece lo ha fatto davvero». A mettere la parola fine alla gag, e a cercar di far riprendere Rudy Zerbi che ha molto apprezzato il balletto, ci ha pensato la Celentano che si è messa ad alzare i voi ale esibizioni. Nel frattempo il web è esploso e i fan hanno apprezzato molto la performance.