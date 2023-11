Amici 23, la mamma di Nicholas sbotta sui social dopo la lite tra Celentano ed Elena D'Amario

Lunedì 6 Novembre 2023, 07:40

Ad Amici 23 la polemica è un ospite fisso, soprattutto a causa dell'accaduto durante l'ultima puntata tra la professoressa Alessandra Celentano e la coreografa Elena D'Amario subito dopo l’esibizione di Nicholas, stroncato pesantemente dalla maestra. La madre dell’allievo della scuola di Maria De Filippi ha pertanto deciso di intervenire direttamente sulla questione, amplificando ulteriormente il dibattito. Ma cosa avrà mai detto la donna su quanto avvenuto ad Amici? E perché il suo risuona come un appello alla conduttrice del talent show di casa Mediaset? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB



