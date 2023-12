Elena D'Amario e l'amore con Massimiliano Caiazzo (Carmine di Mare Fuori): «La nostra barca non naviga, vola»

I toni restano alti ad Amici, la ballerina professionista Elena D’Amario e la storica maestra di danza Alessandra Celentano. Toni che hanno costretto spesso anche la padrona di casa a intervenire, calmare gli animi. Ma le accuse reciproche rimangono. E il settimanale Di Più le ripercorre.

Le liti

«Le tue esibizioni non mi piacciono, soprattutto quando hai ballato con Nicholas, con cui hai pensato solo ai baci e agli abbracci.

Sei sempre stata l’avvocato delle cause perse, lo hai dimostrato in tutti questi anni con i ragazzi con cui hai danzato». Dalla severissima Celentano che accusa la D'Amario di essere troppo materna con i ragazzi senza curare il lavoro tecnico alla ballerina che ha prontamente replicato: «Alessandra Celentano, sei come un trattore: passi sopra agli altri e non li fai parlare. Così distruggi i ragazzi».

Una sfida finita anche sui social tra chi difende la Celentano e chi la D'Amario. Inutile dire che la parte meno numerosa sta Alessandra. La maggioranza sta con Elena, con il suo lavoro, il suo approccio.

L'amore di Elena per la danza nasce da lontano. «Allora giocavo a pallavolo, ma mia madre si accorse che non stavo mai ferma, come se danzassi sempre, anche quando ero in campo. Mi portò così in una scuola e mi misero subito con le ragazzine più grandi». Da quel preciso momento Elena ha lasciato la pallavolo proseguedno a ballare. «Crescendo ho fatto tanti sacrifici: quando le amiche uscivano o andavano in gita, io ero costretta a chiudermi in sala e allenarmi». Grazie al suo talento fu presa nel programma Il ballo delle debuttanti, la trasmissione condotta da Rita Dalla Chiesa e il ballerino Garrison Rochelle. «Vinsi quella trasmissione e subito dopo Maria De Filippi mi propose di fare il provino per Amici, dove poi entrai nel 2009 come allieva».

L'amore

Ed ad Amici Elena ha fatto battere il cuore non solo al pubblico a casa. Dentro la scuola la D'Amario si era fidanzata con un altro concorrente, il cantautore toscano Enrico Nigiotti. "All’inizio sembrava uno dei tanti flirt che nascono tra i ragazzi di Maria - scrive ancora Di Più - ma Enrico era talmente innamorato di lei che decise di autoeliminarsi dal programma pur di non finire in sfida proprio contro di lei". Una storia finita, ha raccontanto Elena perché «tra di noi non proseguì come speravamo...».

Dal primo grande amore a un breve flirt con l’attore Michele Morrone fino agli inizi, la scorsa estate, della storia d'amore con Massimiliano Caiazzo, una delle stelle di Mare fuori, dieci anni più giovane di lei. Un amore che la coppia ha cercato di tenere segreto fino ad agosto, per poi annunciare, attraverso i social, di essersi innamorati. «La nostra barca non naviga, vola», ha scritto Elena...