Annalisa è incinta? Lei a Sanremo non scende le scale dell'Ariston e il gossip impazza. Ma poi spiega il motivo

La scelta di non scendere le scale dell'Ariston, come invece hanno fatto tutti i colleghi cantanti, aveva scatenato (di nuovo) i gossip: «Annalisa è incinta», il sospetto unanime sui social. Ma è stata proprio lei - in gara a Sanremo con la canzone "Sinceramente" - a negare le voci. «Addirittura incinta? No, non lo sono - ha detto al Corriere della Sera -. Quando lo sarò, sarò io a dirlo ovviamente».